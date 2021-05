Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Einbruch in Baucontainer, versuchter Einbruch in Turnhalle

Rees (ots)

Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen (25. Mai 2021) haben unbekannte Täter versucht, in eine leerstehende Turnhalle auf dem Schulgelände an der Straße Westring einzudringen. Das Gebäude wird aktuell umgebaut. Offenbar hebelten die Täter mehrmals an einer Metalltür herum, schafften es aber nicht in die Halle. Dafür drangen sie in einen Baucontainer auf der Baustelle ein, hier konnten sie jedoch keine Beute machen. Zeugenhinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Kripo Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell