Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Unfallflucht auf Annastraße

Zeugen gesucht

Geldern (ots)

Auf der Annastraße hat sich am Freitag (21. Mai 2021) zwischen 17:00 Uhr und 17:20 Uhr eine Unfallflucht ereignet, zu der die Polizei nun Zeugen sucht. In dem angegebenen Zeitraum parkte die Besitzerin eines grauen Ford C-Max ihren Wagen zunächst auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Ecke Annastraße / Vernumer Straße. Danach hielt sie noch kurz in Höhe einer Apotheke auf der Annastraße und stellte den Ford dort in einer Parklücke ab. Später entdeckte sie an dem Auto einen Unfallschaden an der hinteren rechten Fahrzeugseite, der an einer der beiden Örtlichkeiten entstanden sein muss. Der Verursacher machte jedoch keine Angaben zu seiner Person, so dass die Polizei Geldern um Hinweise zum Unfall unter 02831 1250 bittet. (cs)

