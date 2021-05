Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kreis Kleve - Geschwindigkeitskontrollen der Polizei: 140 Verkehrsteilnehmer zu schnell

Kreis Kleve (ots)

Am Pfingstmontag (24. Mai 2021) haben Einsatzkräfte der Verkehrsdienste Geldern und Kleve im Rahmen eines Schwerpunkteinsatzes tagsüber an mehreren Stellen im Kreis Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Unter anderem wurde das Tempo der Verkehrsteilnehmer auf der Rheinuferstraße in Kalkar, auf dem Hülmer Deich in Goch, der Maasstraße in Straelen und auf der Kapellener Straße zwischen Wetten und Kapellen gemessen. Ganze 105 Autofahrer und drei Motorradfahrer überschritten die vorgeschriebene Geschwindigkeit derart, dass sie ein Verwarngeld zahlen müssen. Bei 31 Autofahrern hat die Zahl auf dem Tacho eine Ordnungswidrigkeitenanzeige zur Folge. Ebenfalls mit einer Owi rechnen müssen fünf Autofahrer, die sich durch ein Handy am Ohr ablenken ließen. Aufgrund mehrerer Beschwerden hatte die Polizei in Bedburg-Hau Schneppenbaum auch Jugendliche mit Motorrollern im Blick. Seitens der Bürgerschaft fühlte man sich in dem Ortsteil durch lärmende und offenbar "frisierte" Roller auf den Straßen gestört. Im Ergebnis wurden drei Strafanzeigen wegen Fahrens ohne Führerschein und entsprechender Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz gefertigt. (cs)

