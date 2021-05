Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Kevelaer (ots)

Am Samstag (22.05.2021) ereignete sich zwischen 07:00 Uhr und 13:30 Uhr auf dem Peter-Plümpe-Platz eine Verkehrsunfallflucht.

Der Halter eines Renaults hatte den Wagen in besagtem Zeitraum unbeschädigt in einer Parklücke auf dem Peter-Plümpe-Platz abgestellt. Bei seiner Rückkehr entdeckte er einen frischen Unfallschaden an der Beifahrerseite des Fahrzeugs.

Der Unfallverursacher, bei dessen Fahrzeug es sich nach Auswertung erster Spuren wahrscheinlich um einen Wagen in dunkelblau-metallic handelt, entfernte sich vom Unfallort, ohne den Schaden zu melden.

Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Goch unter 02823 1080 entgegen. (cp)

