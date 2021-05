Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Unfallflucht

Weißer Fiat Punto beschädigt

Rees (ots)

Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, kam es am Donnerstag (15. Mai 2021) auf dem Parkplatz eines Supermarktes am Grüttweg zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Besitzerin eines weißen Fiat Punto hatte ihren Wagen gegen kurz nach 11 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt. Als sie gegen 11:40 Uhr zu ihrem Wagen zurückkehrte, bemerkte sie einen frischen Unfallschaden hinten rechts an der Stoßstange. Der Verursacher hatte sich jedoch entfernt, ohne Angaben zu seiner Person zu machen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell