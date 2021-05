Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Uedem - Tatverdächtige nach versuchtem Einbruch in Lagerhalle angetroffen

Uedem (ots)

Am Sonntag (23.05.2021) kam es gegen 18:30 Uhr zu einem versuchten Einbruch in einer Lagerhalle an der Molkereistraße.

Zwei Tatverdächtige hatten sich Zugang zu dem umzäunten Gelände verschafft und hierbei einen Alarm ausgelöst.

Bei Eintreffen der Polizei flüchteten die beiden vermeintlichen Täter, ein 17-jähriger und ein 21-jähriger Uedemer, zunächst, konnten jedoch im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen in der Nähe des Tatortes angetroffen werden. Zur Fahndung kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz.

Beide Männer wurden nach Identitätsfeststellung auf der Polizeiwache Goch wieder entlassen. Die Kripo Goch hat die Ermittlungen aufgenommen. (cp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell