Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Beladener Anhänger mit Kennzeichen DIN-UG100 gestohlen

Rees (ots)

Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen (21.05.2021) einen PKW-Anhänger mit dem Kennzeichen DIN-UG100 gestohlen, der auf einer Grünfläche vor einem Haus am Groiner Kirchweg abgestellt war. Der mit einem Deichselschloss gesicherte Anhänger war mit mehreren Türen und Türzargen beladen, welche die Diebe gleich mitnahmen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des Anhängers geben können, wenden sich bitte an die Kripo Emmerich unter 02822 7830. (cs)

