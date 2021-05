Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Scheibe eines Hyundai mit Stein eingeworfen

Kleve-Materborn (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (22. Mai 2021) haben unbekannte Täter die Heckscheibe eines blauen Hyundai i30 zertrümmert, der in der Einfahrt eines Hauses an der Worcester Straße abgestellt war. Offenbar nutzen die Unbekannten Steine aus dem Vorgarten des Grundstücks, um die Scheibe einzuwerfen. Entwendet wurde aus dem Wagen jedoch nichts. Eine Anwohnerin hörte gegen 00:45 Uhr einen Knall, dachte sich aber nichts weiter dabei. Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Kripo Kleve unter 02821 5040 zu melden. (cs)

