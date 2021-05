Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Diebstahl aus Kfz

An zwei PKW Scheiben eingeschlagen

Rees (ots)

Zwischen Samstag, 17:00 Uhr, und Sonntag (23. Mai 2021), 8:00 Uhr, sind unbekannte Täter zwei PKW angegangen, die auf der Wardstraße auf einem Wirtschaftsweg in der Nähe der Rheinbrücke abgestellt waren. Zeugen sahen die Beschädigungen an den Autos und informierten die Polizei. Demnach schlugen die Täter die Heckscheibe eines Skoda Octavia ein und entwendeten eine Anglertasche samt enthaltener Köder. Außerdem zertrümmerten sie die Scheibe eines Seat Alhambra, hieraus wurde jedoch nichts gestohlen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Emmerich unter 02822 7830. (cs)

