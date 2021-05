Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Diebstahl aus Lagerraum

Elektrogeräte entwendet

Goch (ots)

In der Zeit zwischen Mittwoch, 18 Uhr, und Donnerstag (20. Mai 2021), 11 Uhr, sind unbekannte Täter in die Lagerhalle einer Jugendeinrichtung an der Pfalzdorfer Straße eingedrungen. Zunächst überwanden sie einen Zaun, um auf das Grundstück zu gelangen, dann hebelten sie eine Tür zu den Lagerräumlichkeiten auf. Die Diebe entwendeten mehrere Spielekonsolen, DJ-Equipment und einen Fernseher. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte unter 02823 1080 an die Kripo Goch. (cs)

