Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Verkehrsunfall

PKW landet in Böschung

Emmerich (ots)

Mit seinem Wagen in einer Böschung gelandet ist am Donnerstag (20. Mai 2021) ein PKW-Fahrer aus Emmerich. Gegen 12:40 Uhr war der Mann auf der Eltener Straße in Richtung Emmerich unterwegs, als er kurz vor dem Bahnübergang in Hüthum nach links von der Fahrbahn abkam und in eine Böschung neben der Straße fuhr. Das Auto landete aufgrund des Gefälles auf dem Dach. Rettungskräfte befreiten den 59-Jährigen aus dem Wagen. Er erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Da die eingesetzten Polizeibeamten den Eindruck hatten, dass der Mann zum Unfallzeitpunkt unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Die Eltener Straße musste für die Zeit, die es dauerte den Mitsubishi Colt aus dem Graben zu bergen, gesperrt werden. (cs)

