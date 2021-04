Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Lünzenbrockhof: Großbrand in Lünzenbrockhof - Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Heidekreis (ots)

30.04 / Großbrand in Lünzenbrockhof - Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Lünzenbrockhof: Nach dem Großbrand von Samstag, 24.04.2021 auf einem landwirtschaftlichen Anwesen mit insgesamt zwei brandbetroffenen Wohnhäusern und fünf landwirtschaftlichen Nebengebäuden (wir berichteten) ermittelt die Polizei nun wegen Brandstiftung gegen Unbekannt. Brandermittler des Zentralen Kriminaldienstes der Polizeiinspektion Heidekreis waren am Sonntag, Montag und Dienstag am Brandort und führten Untersuchungen durch, bei denen sie von einem Sachverständigen des Landeskriminalamtes unterstützt wurden. Bei den Untersuchungen kamen auch ein Brandstoffspürhund, Kriminaltechniker sowie eine Drohne zum Einsatz. Nach Auswertung aller Erkenntnisse gehen die Ermittler von Brandstiftung aus. Der Zentrale Kriminaldienst bittet Zeugen, die Hinweise zum Geschehen geben können, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei eine Frau, die als Zeugin in Betracht kommen könnte: Zwischen 16.10 und 16.30 Uhr hat die Frau auf einem Waldweg zwischen Lieste und Lünzenbrockhof einen Jungen nach dem Weg in Richtung Grauen gefragt. Die gesuchte Frau und weitere Zeugen werden gebeten, sich beim Zentralen Kriminaldienst in Soltau unter 05191/93800 zu melden.

