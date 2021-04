Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Heidekreis: "Räderwerk" dreht sich - Clanfamilie im Visier

Heidekreis (ots)

29.04 / "Räderwerk" dreht sich - Clanfamilie im Visier

Heidekreis: Am Donnerstag, 29.04.2021 kontrollierte das Projekt "Räderwerk" mehrere Geschäftshäuser und Privatunterkünfte im Heidekreis sowie in Bremen, Verden und Hannover. Etwa 150 Einsatzkräfte von Polizei und Finanzbehörde durchsuchten ab 09.00 Uhr in einem Wirtschaftsverfahren die Räumlichkeiten einer Clanfamilie. Im Heidekreis waren insgesamt elf Objekte in den Ortschaften Walsrode, Bomlitz, Bad Fallingbostel, Hodenhagen und Soltau betroffen. Wie gewohnt ebnete die Polizei des Heidekreises mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei und Spezialhunden der Polizeidirektion Lüneburg im Rahmen der Amtshilfe den Weg für eine geschützte Kontrollatmosphäre.

Bei den Durchsuchungen sicherten die Ermittlerinnen und Ermittler unter anderem eine erhebliche Summe Bargeld - Umfangreiche Untersuchungen zu den Vermögensverhältnisse dauern an. Die Polizei prüft Betrugsdelikte verschiedenster Art. Nach ersten Erkenntnissen dürften darüber hinaus diverse strafrechtlich relevante Ermittlungsansätze vorhanden sein. Außerdem verzeichnete sie einen Verstoß gegen das Waffen- sowie gegen das Betäubungsmittelgesetz. Die Maßnahmen waren gegen 14.30 Uhr beendet. Zu nennenswerten Zwischenfällen kam es nicht.

"Räderwerk" steht für einen Zusammenschluss verschiedenster Behörden und Entscheidungsträger im Heidekreis, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, in einem ganzheitlichen Bekämpfungsansatz eng vernetzt neben der Rockerkriminalität ebenso gegen kriminelle Familienstrukturen und organisiertes Verbrechen konsequent vorzugehen. Die Kooperationspartner wollen diesem Phänomen, das unter anderem durch Ablehnung bestehender Normen und Gesetze sowie kriminelles Verhalten gekennzeichnet ist, offen und entschlossen bei niedriger Einschreitschwelle entgegentreten.

