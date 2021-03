Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 24-Jähriger ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum Dienstag (30.03.2021) einen 24-Jährigen in einer Wohnung an der Leonhardstraße ausgeraubt. Der 24-Jährige und ein Bekannter verabredeten sich gegen 01.15 Uhr in einer Wohnung an der Leonhardstraße, wo ihn mutmaßlich mehrere Personen festhielten, ihn schlugen und eine Treppe hinunterstießen. Die aus zirka zehn Personen bestehende Gruppe raubte daraufhin sein Mobiltelefon sowie Bargeld und flüchtete in Richtung Wilhelmsplatz. Der 24-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Die Ermittlungen zu den Tathintergründen dauern noch an. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell