Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Marihuana in Einkaufstüten gefunden

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Knapp 300 Gramm Marihuana hat eine Fußgängerin am Montagnachmittag (29.03.2021) im Travertinpark aufgefunden. Die 31-Jährige war gegen 15.45 Uhr in der Parkanlage unterwegs und bemerkte unterhalb der Hartensteinstraße zwei Einkaufstüten, die an einem Baum angelehnt waren. Bei einer Überprüfung stellte sie fest, dass sich mehrere Hundert Gramm Marihuana in den Tüten befanden und sie alarmierte die Polizei. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Herkunft der Drogen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

