Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Zigarettenautomat aus Verankerung gerissen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Mehrere Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch (31.03.2021) offenbar versucht, einen Zigarettenautomaten an der Schmollerstraße zu stehlen, indem sie ihn aus der Verankerung rissen und wegtragen wollten. Ein Zeuge beobachtete gegen 22.45 Uhr, wie fünf mutmaßlich jugendliche Männer den bereits aus der Verankerung gerissenen Automaten umdrehten und gemeinsam davontragen wollten. Nachdem sich der Zeuge bemerkbar machte, ließen die noch Unbekannten den Automaten fallen. Drei der mutmaßlich Jugendlichen flüchteten in Richtung Stadtbahnhaltestelle Steinhaldenfeld, die anderen die Schmollerstraße aufwärts. Einer der Beteiligten soll dabei eine Basecap getragen haben, ein anderer war mit einer weißen Trainingsjacke oder einem Kapuzenpullover bekleidet. Der Sachschaden beträgt etwa 2.000 Euro. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 6 Martin-Luther-Straße unter der Rufnummer +4971189903600 zu melden.

