Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fahrzeug flüchtet vor Verkehrskontrolle - Zeugen gesucht

Stuttgart-West/-Süd (ots)

Ein 19 Jahre alter Mann hat am Montagabend (29.03.2021) an der Kreuzung Rotebühlstraße und Silberburgstraße mit seinem VW die Flucht vor einem Streifenwagen ergriffen und dabei mutmaßlich mehrere Unfälle verursacht. Aufgrund seiner augenscheinlich auffälligen Fahrweise sollte der 19-Jährige gegen 22.30 Uhr durch eine Polizeistreife einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Als die Beamten den Fahrer des blauen VW Polo zum Anhalten aufforderten, flüchtete dieser in Richtung Reinsburgstraße. Hierbei missachtete er offenbar auch das Rotlicht einer Ampel. Die Flucht führte weiter durch die Bezirke Stuttgart-Süd. Im weiteren Verlauf fuhr der 19-Jährige in der Frauenstraße auf den dortigen Bürgersteig. Schließlich kollidierte er mit einem Verkehrszeichen, wodurch das Auto erheblichen Schaden nahm. Der 19-jährige Fahrer sowie ein 22-jähriger Mitfahrer flüchteten zu Fuß weiter. Polizeibeamte nahmen die beiden in der Nähe des Unfallortes fest. Der 19-Jährige stand möglicherweise unter Alkoholeinfluss, weshalb die Beamten eine Blutentnahme durchführen ließen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten sie beide Männer wieder auf freien Fuß. Im Verlauf der Fluchtfahrt hat der 19-Jährige möglicherweise mehrere Fahrzeuge beschädigt, die Verkehrspolizei ermittelt hierzu. Zeugen und mögliche Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

