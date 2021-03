Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Nach versuchter Brandstiftung - Tatverdächtige in Haft

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Montagnachmittag (29.03.2021) eine 27 Jahre alte Frau festgenommen, die versucht haben soll, im Außenbereich eines Baumarktes an der Daimlerstraße einen Brand zu legen. Mitarbeiter des Fachmarktes beobachteten die 27-Jährige gegen 13.40 Uhr dabei, wie diese im Außenbereich des Marktes offenbar Kraftstoff verteilte und versuchte, diesen anzuzünden. Als die Zeugen die Frau auf ihr Tun ansprachen, schüttete sie den Kraftstoff auch durch ein geöffnetes Fenster und versuchte auch in diesem Fall, ein Feuer zu entzünden. Zu einem Brand kam es in beiden Fällen nicht. Den Mitarbeitern gelang es, die 27-Jährige bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei festzuhalten. Die Kriminalpolizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen. Bislang sind die genauen Hintergründe der Tat noch unklar. Die serbische Tatverdächtige wurde im Laufe des Dienstags (30.03.2021) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

