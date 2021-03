Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Fahrmanöver gegen Baum gefahren - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mühlhausen (ots)

Eine 19 Jahre alte Frau ist am Dienstagabend (30.03.2021) nach einem Fahrmanöver auf der Aldinger Straße von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gefahren. Die 19-Jährige war gegen 19.15 Uhr gemeinsam mit drei weiteren Mitfahrern in ihrem weißen BMW auf der Aldinger Straße in Richtung Remseck am Neckar unterwegs. Etwa auf Höhe der Mönchfeldstraße überholte sie einen anderen Verkehrsteilnehmer. Bei dem Versuch wieder vor diesem einzuscheren, verlor sie mutmaßlich die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Die 19-Jährige überfuhr mehrfach die rechte Bordsteinkante und brach schließlich nach links über die Gegenfahrbahn aus. Dabei fuhr sie zwischen einer Kolonne Motorradfahrer durch und kam von der Straße ab. Sie streifte dort zunächst einen Baum und fuhr dann frontal in einen zweiten. Sie und ihre Mitfahrer kamen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus, ebenso wie eine 37-Jährige aus der Motorradkolonne. Der BMW musste abgeschleppt werden, es entstand ein Gesamtschaden von über 50.000 Euro. Zeugen und weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 zu melden.

