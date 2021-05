Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve- Einbruch in Lebensmittelgeschäft

Kleve (ots)

Zwei bislang unbekannte Täter drangen am Donnerstag (20. Mai 2021) gegen 03.25 Uhr in ein Lebensmittelgeschäft an der Albersallee ein und entwendeten eine unbekannte Stückzahl an Zigarettenschachteln. Die von einer Videoüberwachung aufgenommenen Täter hebelten die Metalltür des Hintereingangs auf, um in die Lagerräume zu gelangen. Von dort hebelten sie gewaltsam eine weitere Tür auf, um in den Verkaufsraum zu kommen. Im Bereich der Kassen entwendeten die Unbekannten Zigarettenschachteln, mit denen sie vor dem Eintreffen der Polizei in unbekannte Richtung flüchteten. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die in der Nacht zwei verdächtige, männliche Personen in der Nähe des Tatorts gesehen haben. Sie sollen sich bei der Polizei in Kleve unter Telefon 02821 5040 melden. (as)

