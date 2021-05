Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Unfallflucht

Zaun und Zigarettenautomat beschädigt

Rees-Haldern (ots)

In der Zeit zwischen Mittwoch, 23:00 Uhr, und Donnerstagmorgen (20. Mai 2021), 05:00 Uhr, hat ein unbekannter Fahrzeugführer auf der Bahnhofstraße sowohl einen Zigarettenautomaten als auch den dahinterliegenden Metallzaun an einem Firmengelände beschädigt. Der Zigarettenautomat wurde durch den Unfall umgestoßen. Vermutlich war der Verursacher in einem größeren Fahrzeug, etwa einem Sattelauflieger, unterwegs. Allerdings flüchtete er, ohne Angaben zu seiner Person zu machen. Zeugen werden daher gebeten, sich bei der Polizei Emmerich unter 02822 7830 zu melden. (cs)

