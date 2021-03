Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden-Herten: Sachbeschädigung an Forstmaschine - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

LKR LÖ

- Rheinfelden

In der Nacht von Mittwoch, dem 24.03.2021, auf Donnerstag, den 25.03.2021, beschädigte unbekannte Täterschaft eine Forstmaschine im Hertener Wald. Die Maschine war im Rahmen von Holzarbeiten am Langackerweg bei der sogenannten Jägertanne abgestellt worden. Vermutlich mittels einer Axt wurde eine Kolbenstange des Krans der Maschine so massiv beschädigt, dass diese nicht mehr einsetzbar war. Der entstandene Sachschaden wird auf EUR 5000,- beziffert.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Rheinfelden unter der Telefonnummer: 07623/7404-0 in Verbindung zu setzen.

Stand: 09:00 Uhr

FLZ/as (RR/mk)

