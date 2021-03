Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: St.Blasien: Tragischer Verkehrsunfall - Frau stirbt an Unfallstelle

Freiburg (ots)

An der Unglücksstelle im St.Blasier Ortsteil Menzenschwand ist am Freitag, 26.03.2021, eine 48 Jahre alte Frau verstorben. Sie und ein 54 Jahre alter Mann hatten mit einem Radlader schon eine längere Strecke zurückgelegt. Der Mann saß hinter dem Steuer, die Frau fuhr als Mitfahrerin mit. Gegen 11:00 Uhr öffnete sich plötzlich während der Fahrt eine Türe und die Frau stürzte aus dem fahrenden Radlader. Sie erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Der Mann stand unter Schock und musste betreut werden. Der Radlader wurde zur Begutachtung beschlagnahmt. Die Verkehrspolizei Waldshut-Tiengen ermittelt.

