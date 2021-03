Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Kirchen: Kollision zwischen Radfahrer und Transporter - schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 25.03.2021, gegen 16.30 Uhr befuhr ein Transporter die Straße "Am Feuerbach" in Richtung "Zum Ochsenkopf". Ein 16-jähriger Radfahrer befuhr die Straße "Zum Ochsenkopf" und bog in einem viel zu engen Bogen nach links in die Straße "Am Feuerbach" ab. Hierbei kollidierte der Radfahrer frontal mit dem entgegenkommenden Transporter. Der schwer verletzte Radfahrer wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beträgt etwa 3.000 Euro.

