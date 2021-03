Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rickenbach: Unfallflucht auf Parkplatz eines Einkaufsmarktes - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 25.03.2021, zwischen 09:40 Uhr und 10:10 Uhr, ist ein geparkter roter Renault auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Rickenbach beschädigt worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte ein unbekanntes höheres Fahrzeug den geparkten Wagen am Heck gestreift haben. Der Verursacher entfernte sich unerkannt. Der Sachschaden liegt bei rund 600 Euro. Der Polizeiposten Görwihl (Kontakt 07764 932998-0) bittet um Zeugenhinweise!

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell