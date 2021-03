Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Lauchringen: Berauschte Fahrer

Freiburg (ots)

Am Donnerstagabend, 25.03.2021, sind bei Verkehrskontrollen in Waldshut-Tiengen und Lauchringen drei berauschte Autofahrer aufgefallen. Kurz nach 17:00 Uhr war in Gurtweil ein 27-jähriger Autofahrer kontrolliert worden. Bei ihm ergab sich der Verdacht auf eine Drogenbeeinflussung, was ein positiver Drogentest auf THC untermauerte. Um 18:50 Uhr wurde in Waldshut ein 61-jähriger Autofahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei ihm fiel seine deutliche Alkoholisierung auf, die ein Alcomatentest mit rund 1,7 Promille bestätigte. Sein Führerschein wurde sofort einbehalten. In Lauchringen wurde kurz vor 23:00 Uhr ein 54-jähriger Autofahrer mit knapp 1,1 Promille beanstandet. Alle Fahrer mussten eine Blutprobe über sich ergehen lassen.

