Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210318 - 0326 Frankfurt-Dornbusch/Nordend: Farbattacken auf verschiedene Gebäude

Frankfurt (ots)

(hol) Vergangene Nacht beschädigten Unbekannte die Fenster und Außenfassade der Filiale eines Geldinstituts im Dornbusch, indem sie diese mit Farbe beschmierten. Zudem wurde in den vergangenen Nächten Gebäude eines Wohnungsbauprojekts im Nordend mit "Farbbomben" beworfen.

Irgendwann in der Zeit zwischen 00:17 Uhr - 02:38 Uhr besprühten die Täter sämtliche Fenster der Filiale eines Kreditinstituts in der Eschersheimer Landstraße mit roter Farbe. An der Hauswand zwischen den Fenstern brachten sie mit schwarzer Farbe den Schriftzug: "Blut an Euren Händen" an.

In der Zeit vom 15.03.21 - 17.03.21 beschädigten Unbekannte im Bau befindliche Gebäude eines Wohnungsbauprojekts in der Weberstraße. Sie hatten die Hausfassaden mit Christbaumkugeln beworfen, die mit roter, grüner und schwarzer Farbe befüllt waren. Die für den Bau verantwortliche Projektentwicklungsfirma für Wohnimmobilien war bereits im letzten Jahr Ziel einer ähnlichen Aktion geworden. In beiden Fällen hat die Frankfurter Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell