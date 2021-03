Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210317 - 0323 Frankfurt- Fechenheim: Überfall auf älteren Mann

Frankfurt (ots)

(hol) Gestern Abend überfielen Unbekannte einen älteren Mann. Sie erbeuteten Bargeld und entkamen unerkannt.

Gegen 21:00 Uhr war der 64-jährige Frankfurter zu Fuß in der Straße "Am Mainbörnchen" unterwegs, als ihn plötzlich ein Maskierter von hinten umklammerte und festhielt. Diesen Umstand nutzte ein weiterer maskierter Mann, um die Geldbörse des Opfers aus der Hosentasche zu ziehen und das darin befindliche Bargeld an sich zu nehmen. Anschließend stießen die Räuber den 64-Jährigen zu Boden. Er blieb unverletzt, verlor dabei jedoch sein hochwertiges Hörgerät, ohne es im Anschluss wiederfinden zu können.

Während der Tatausführung war noch ein dritter Täter anwesend. Das Räubertrio war mit Kopfbedeckungen, die Sturmmasken ähnlich waren, maskiert. Zudem trugen alle drei Lederhandschuhe und sprachen untereinander in einer slawischen Sprache.

Täterbeschreibung:

- Männlich, ca. 180 cm und eine athletische Figur. Bekleidet mit brauner Lederjacke, blaue Jeans, weinrote Lederhandschuhe, weiße Sportschuhe und schwarze Sturmhaube.

- Männlich, ca. 180 cm und eine athletische Figur. Bekleidet mit schwarzer Lederjacke, schwarzen Jeans, schwarze Lederhandschuhe, weiße Sportschuhe und schwarze Sturmhaube.

Zeugen der Tat oder Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter 069 / 755-11499 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell