POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Fußgänger schubst jugendlichen Fahrradfahrer in Brake gegen einen Pkw und flüchtet +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Die Polizei Brake sucht nach einer männlichen Person, die am Dienstag, 12. Mai 2020, gegen 17:00 Uhr, einen Verkehrsunfall in der Bahnhofstraße in Brake verursacht hat.

Zwei Jugendliche aus Brake befuhren mit ihren Fahrrädern hintereinander den Geh- und Radweg verbotswidrig in Richtung Breite Straße, als der entgegenkommende Fußgänger einen der Radfahrer in Höhe eines Tabakwarengeschäfts schubste.

Infolge des Stoßes kollidierte der 15-jährige Radfahrer mit dem Kotflügel eines am Fahrbahnrand geparkten Pkws und kam anschließend auf der Motorhaube zu Fall.

Der Fußgänger setzte seinen Weg unbehelligt in Richtung Bahnhof fort.

Der 15-Jährige verletzte sich durch den Angriff glücklicherweise nicht. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Des Weiteren beleidigte der Mann den 15-Jährigen.

Der Fußgänger wurde beschrieben als:

- 50 bis 60 Jahre alt - weiße Haare mit Halbglatze - etwa 175 cm groß - normale Statur mit leichtem Bauchansatz - Mundschutz in blau - blaue Jeans - dunkle Jacke - mitteleuropäisches Erscheinungsbild - schwarze Tasche

Zeugen, die Angaben zur gesuchten Person oder zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich unter 04401/935-0 zu melden (529908).

