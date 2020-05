Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesemarsch: Verkehrsunfallflucht in Brake +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 11. Mai 2020, gegen 15:50 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Verkehrsunfallflüchtiger mit einem weißen Lkw mit Bremer Kennzeichen die Bahnhofstraße in Brake.

Beim Abbiegen nach links beschädigte er den vor einem Sportgeschäft in einer Parkbucht ordnungsgemäß geparkten 2-er BMW in schwarz am linken Außenspiegel, vermutlich mit seinem Heck.

Anschließend entfernte sich der Verkehrsunfallflüchtige vom Unfallort, ohne den Schaden zu melden.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Brake unter 04401/935-0 in Verbindung zu setzen (525273).

