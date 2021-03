Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtmoos: Zweiter Radlader gestohlen - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Der Diebstahl eines zweiten Radladers wurde der Polizei aus Todtmoos gemeldet. Dieser war wie der andere entwendete Radlader (wir berichteten) auf einem Schotterparkplatz in Vordertodtmoos neben einem Einkaufsmarkt abgestellt. Die Tat lag in diesem Fall zwischen Freitag, 12.03.2021, und Donnerstag, 25.03.2021. Im ersten Fall konnte inzwischen die Tatzeit auf die Tage zwischen dem 14. und 16.03.2021 eingegrenzt werden. Es handelt sich um einen baugleichen Radlader im Wert von rund 40000 Euro. Ein Bild des gestohlenen Radladers ist beigefügt. Um die Mitteilung verdächtiger Beobachtungen und anderer sachdienlicher Hinweise bittet der Polizeiposten St.Blasien (Kontakt 07672 92228-0).

Meldung vom 24.03.2021:

Todtmoos: Radlader gestohlen

Von Sonntag, 14.03.2021, bis Montag, 22.03.2021, ist ein Radlader in Todtmoos gestohlen worden. Dieser war in Vordertodtmoos auf einem Schotterplatz neben einem Einkaufsmarkt abgestellt gewesen. Witterungsbedingt musste die geschädigte Baufirma ihre Arbeit in dieser Zeit ruhen lassen. Als sie am Montag den Radlader wieder nutzen wollte, war dieser verschwunden. Es handelt sich um einen Radlader des Hersteller Atlas, Modell AR72c. Der Polizeiposten St.Blasien (Kontakt 07672 92228-0) ermittelt.

