Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: interessante Fundsache bei der Polizei abgegeben

Freiburg (ots)

Am Freitag, 26.03.2021, gegen 07.15 Uhr, brachte ein Arbeiter eine Stofftasche zum Polizeiposten, welche er vor seiner Firma gefunden habe. Bei einer Nachschau durch die Polizei konnten in der Stofftasche Ausweispapiere eines 18-jährigen Mannes, etwa zwei Gramm Marihuana, eine 9mm-Patrone sowie Kleidungsstücke aufgefunden werden. Gegen 10.00 Uhr erschien der 18-Jährige wohl bei der Firma und fragte nach dem Verbleib seiner vergessenen Tasche. Er wurde an den Polizeiposten verwiesen. Dort ist er bislang nicht erschienen. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie Waffengesetz aufgenommen und wird nun mit dem 18-Jährigen in Kontakt treten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell