Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Uedem - Leere Postpakete auf öffentlicher Toilette gefunden

Uedem (ots)

Am Dienstag (18.05.2021) wurden auf der öffentlichen Toilette des Friedhofs an der Marienstraße mehrere aufgerissene Pakete und Verpackungsmaterial aufgefunden.

Eine genauere Sichtung der Pakete ergab, dass es sich um bereits verschickte Pakete handelte, die offenbar aus einer Postsendung entwendet wurden.

Nach ersten Ermittlungen wurde mindestens eines der Pakete an der Postfiliale in einem Supermarkt an der Meursfeldstraße aufgegeben. Ob die Pakete bereits an der Postfiliale oder erst aus dem LKW, der die Pakete eingeladen hatte, entwendet wurden, ist bislang unklar.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen. (cp)

