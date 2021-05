Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Einbruch in Postfiliale

Emmerich (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (19. Mai 2021) sind unbekannte Täter über eine Hintertür in eine Postfiliale an der Frankenstraße eingedrungen. Sie durchwühlten sämtliche Schränke und Schubladen im Verkaufsraum sowie in einem Büro. Die Diebe entwendeten die Kasse samt enthaltenem Wechselgeld, einen Laptop und mehrere Stangen Zigaretten. Im gleichen Haus befinden sich im Obergeschoss Wohnungen. Eine Zeugin hörte dort in der Zeit zwischen 03:30 Uhr und 04:00 Uhr Geräusche aus dem Erdgeschoss, dachte sich aber nichts weiter dabei. Die Kripo Emmerich sucht daher weitere Hinweisgeber, die sich bitte unter 02822 7830 melden. (cs)

