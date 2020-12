Polizei Bonn

POL-BN: Zwei Wohnungseinbrüche in Bonn-Plittersdorf - Polizei bittet um Hinweise

BonnBonn (ots)

Gleich zwei Wohnungseinbrüche registrierte die Bonner Polizei in den letzten Tagen für den Bereich der Teutonenstraße in Bonn-Plittersdorf: In dem Zeitraum zwischen dem 26.12.2020, gegen 14:00 Uhr, und dem 28.12.2020, gegen 23:00 Uhr, suchten bislang unbekannte Täter das Grundstück eines Mehrfamilienhauses auf. Nach der Spurenlage kletterten sie auf einen Balkon und verschafften sich von dort durch das gewaltsame Öffnen eines Fensters Zugang in die Zimmer, die sie augenscheinlich auch gezielt nach möglichem Diebesgut durchsuchten. Über Art und Umfang des möglichen Diebesgutes liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Am 28.12.2020, zwischen 15:45 und 18:30 Uhr suchten Unbekannte das rückwärtige Grundstück eines Mehrfamilienhauses auf. Durch das gewaltsame Aufhebeln einer Terrassentüre gelangten die Einbrecher in die Zimmer einer Erdgeschosswohnung, die sie auch gezielt durchsuchten. Die Täter entwendeten hochwertige Kopfhörer - über mögliches weiteres Diebesgut liegen derzeit noch keine weiteren Erkenntnisse vor. Sie flüchteten schließlich wieder über den Gartenbereich - hier fanden Ermittler auch Lamettareste, die möglicherweise von dem in der betroffenen Wohnung aufgebauten Weihnachtsbaum stammen. Ein Anwohner hatte gegen 18:00 Uhr Geräusche aus dem Bereich der betroffenen Wohnung wahrgenommen, diese aber zunächst keine weitere Bedeutung beigemessen. In einem zeitlichen Zusammenhang mit dem geschilderten Einbruch beobachtete ein Zeuge zwei jüngere Männer, von denen einer einen weißen Pullover trug,

im Nahbereich des Tatortes. Inwieweit die Beobachteten in einem Zusammenhang mit dem/den geschilderten Einbruchsgeschehen zusammenhängt, prüft das zuständige KK 34 im Zuge der weitergehenden Ermittlungen. Zeugen, die weitere Beobachtungen mit einem möglichen Zusammenhang zu den geschilderten Einbrüchen gemacht haben, können sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Kriminalwache in Verbindung setzen.

