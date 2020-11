Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 181120-938: Olivenbaum gestohlen

HückeswagenHückeswagen (ots)

Das muss doch jemand beobachtet haben? In Hückeswagen haben Diebe am Wochenende einen Baum gestohlen. Im Tatzeitraum zwischen 13 Uhr am Samstag und 12 Uhr am Montag (16. November) haben Diebe einen etwa 120 kg schweren Olivenbaum aus dem Eingangsbereich eines Sachverständigen-Büros in der Friedrichstraße gestohlen. Der Baum ist etwa zwei Meter hoch und hat einen Stammumfang von etwa 40-45 cm.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.

