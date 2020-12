Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen- Betrugsversuch/ Täter geben sich als Pflegepersonal aus

StraelenStraelen (ots)

Heute Morgen (17. Dezember 2020) gegen 04.30 Uhr wurde eine 76-jährige Frau aus Straelen von der Türklingel aus dem Schlaf gerissen. Über die Gegensprechanlage des Mehrfamilienhauses an der Annastraße hörte sie eine männliche Stimme, die angab von einem Pflegedienst zu sein und nach ihren Beschwerden fragte. Der 76-Jährigen kam sowohl die Uhrzeit, als auch die Frage sehr merkwürdig vor und gab keine Auskunft. Im Hintergrund konnte sie noch Stimmen weiterer Personen hören. Die 76-Jährige informierte umgehend eine Vertrauensperson über die Geschehnisse in der Nacht, so dass die Polizei informiert wurde und die Ermittlungen aufnehmen konnte.

Die Polizei rät dringend: - Seien Sie misstrauisch, wenn Sie den Anrufer/ die Person nicht kennen. - Geben Sie keine persönlichen Daten preis. - Übergeben Sie niemals Geld, egal in welcher Form, an unbekannte Personen oder Anrufer. - Informieren Sie sofort die Polizei, wenn Ihnen etwas verdächtig vorkommt. - Wenn Sie Opfer geworden sind, wenden Sie sich an die Polizei und erstatten Sie Anzeige. (as)

