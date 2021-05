Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum: Nachtrag zur Meldung "PKW stößt Roller um

Zeugen gesucht" vom 17. Mai 2021

Issum (ots)

Nach dem Zeugenaufruf der Polizei zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am 11. Mai 2021 am Vogt-von-Belle-Platz ereignet hat (siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/4917104), hat sich ein Hinweisgeber gemeldet. Er gibt an gesehen zu haben, dass ein grau-blauer Kombi mit dem Kennzeichenfragment KLE-FF??? dort beim rückwärts Ausparken aus einer Parklücke den Motorroller umgestoßen hat. Am Steuer des Wagens soll ein älterer Mann gesessen haben. Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zu einem solchen Fahrzeug machen? Hinweise bitte unter 02831 1250 an das Verkehrskommissariat in Geldern. (cs)

