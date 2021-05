Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Unfallflucht nach Zusammenstoß mit Pedelecfahrer

PKW mit niederländischem Kennzeichen gesucht

Straelen (ots)

Am Donnerstag (20. Mai 2021) gegen 22:00 Uhr war ein 17-jähriger Pedelec-Fahrer auf der Straße In de Hees in Richtung Bormiger Weg unterwegs. Als er an der Einmündung nach links in den Bormiger Weg abbiegen wollte, kam es seinen Angaben nach zu einem Zusammenstoß mit einem von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten PKW. Der Jugendliche stürzte und verletzte sich leicht. Der Autofahrer fuhr jedoch weiter in Fahrtrichtung Flachsweg, ohne Angaben zu seiner Person zu machen. An dem Pedelec entstand ein Sachschaden. Bei dem Wagen soll es sich um einen Kombi in der Farbe Schwarz oder Rot mit niederländischem Kennzeichen und abgedunkelten hinteren Scheiben gehandelt haben. Der Fahrer und eventuelle Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Geldern unter 02831 1250 zu melden. (cs)

