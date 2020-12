Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Bei Unfall leicht verletzt

HochspeyerHochspeyer (ots)

Am Montagmorgen ist es auf der Hauptstraße zu einem Unfall gekommen. Ein 34-jähriger Pkw-Fahrer war auf der Enkenbacher Straße unterwegs. An der Einmündung zur Bundesstraße 48 wollte er nach links in Richtung Frankenstein abbiegen.

Dabei übersah er einen 31-jährigen Mann, der mit seinem Auto aus Richtung Frankenstein kam. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 31-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und von alarmierten Rettungskräften versorgt.

An den Wagen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro. |mhm

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell