POL-PPWP: Streit unter Ex-Partnern

Am gestrigen Sonntag, kurz nach 18 Uhr, kam es in Frankenstein zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen einer 33-jährigen Frau und ihrem 35-jährigen Ex-Freund.

Die beiden hatten sich zu einem Treffen auf einem Parkplatz am Ruheforst verabredet, um noch restliche Sachen zu übergeben. Im Laufe der Übergabe kam es zu einem Streit. Laut Aussage der 33-Jährigen hatte der Ex-Freund plötzlich eine Pistole in der Hand und drohte damit sich etwas anzutun, wenn sie nicht zu ihm zurückkommt. Daraufhin schoss er einmal in die Luft. Die 33-jährige Frau flüchtete in Richtung Straße und hielt ein Auto an. Sie stieg in das Auto ein und der Fahrer tätigte den Notruf.

Beim Eintreffen der Beamten auf dem Parkplatz war der Ex-Freund mit seinem Auto und den restlichen Sachen verschwunden. Die eingesetzte Streife vor Ort konnte auf dem Boden eine Patronenhülse auffinden. Dem äußeren Anschein nach dürfte es sich um eine Schreckschusswaffe handeln.

Gegen 21 Uhr erschien der 35-Jährige dann freiwillig auf der Polizeiinspektion. Er wurde vernommen, sein Auto und seine Wohnung durchsucht. In seiner Wohnung fanden sie Beamten einen leeren Waffenkoffer, sowie Schreckschussmunition.

Auf den 35-Jährigen kommen mehrere Strafanzeigen zu, unter anderem wegen Nötigung und Verstoß gegen das Waffengesetz. |elz

