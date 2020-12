Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfallflucht - Zeugen gesucht

KaiserslauternKaiserslautern (ots)

Ein Unfall mit Fahrerflucht ist am Sonntag vom St.-Quentin-Ring gemeldet worden. Die Polizei sucht den Verursacher, der einen schwarzen Mitsubishi beschädigt hat.

Die Fahrerin hatten ihren Wagen nach eigenen Angaben am Samstag, 12. Dezember gegen 11 Uhr auf einem dem Wohnanwesen Nr. 22 zugeordneten Parkplatz abgestellt. Als sie am Sonntag, 13. Dezember gegen 13:50 Uhr wieder wegfahren wollte, bemerkte sie den Schaden an ihrem Pkw. Die vordere Stoßstange war mit zerkratzt. Der verantwortliche Verursacher machte sich aus dem Staub, ohne sich zu melden.

Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben zum Verantwortlichen machen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizeiinspektion Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell