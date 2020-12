Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrerflucht: Wer kann Hinweise geben?

KaiserslauternKaiserslautern (ots)

Ein Autofahrer hat am Sonntag in der Kleestraße beim Abbiegen aus der Holzstraße ein parkendes Fahrzeug beschädigt. Ohne anzuhalten und sich um den Schaden zu kümmern, setzte der Mann seine Fahrt fort. Einige hundert Meter weiter hielt der Fahrer an, um seinen Wagen auszuladen. Ein Zeuge beobachtete das Geschehen. Obwohl der Zeuge den Unfallverursacher auf sein Verhalten hinwies, kümmerte sich der Verantwortliche nicht um die Schadensregulierung. Der etwa 35 Jahre alte Mann fuhr weg. Er war in Begleitung einer etwa 60 Jahre alten Frau. Die Polizei ermittelt jetzt wegen des Verdachts der Fahrerflucht und bittet um Hinweise: Wer hat den Unfall kurz vor 14 Uhr beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Fahrer machen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

