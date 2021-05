Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Scheibe eines VW Polo eingeschlagen

Kevelaer (ots)

In der Zeit zwischen Freitagabend und Samstagmittag (22. Mai 2021) schlugen unbekannte Täter die Scheibe der Beifahrertür eines grauen VW Polos ein, der auf einem Parkstreifen in Höhe eines Baumarkts an der Ladestraße abgestellt war. Unklar ist, ob die Täter bei der Aktion gestört wurden, denn entwendet wurde nichts. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell