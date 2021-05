Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Tatverdächtiger nach Sachbeschädigungen festgenommen

Kleve (ots)

Am frühen Montagmorgen (24. Mai 2021) gegen kurz nach 4:00 Uhr hörte ein Angestellter des Seniorenheims an der Straße Haagsche Port verdächtige Geräusche aus dem Garten der Einrichtung und informierte die Polizei. Die eingesetzten Beamten sahen beim Eintreffen einen Mann, der gerade in der Nähe des Hintereingangs des Seniorenheims in einen VW Bulli einstieg, an dem die Scheibe der Fahrerseite zerschlagen war. Im näheren Umfeld waren zudem die Seitenspiegel eines Opel Meriva und eines Alfa Romeo beschädigt. Auch im Garten des Seniorenheims hatte der stark alkoholisierte Mann offenbar sein Unwesen getrieben und sieben Gartenlampen beschädigt, außerdem waren frische Hebelspuren an den Eingangstüren der Einrichtung zu erkennen. Der 20-Jährige aus Kleve wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten und zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen, ein Strafverfahren eingeleitet. (cs)

