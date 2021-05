Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Sieben Firmenfahrzeuge beschädigt

Zeugen gesucht

Kleve (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (23. Mai 2021) sind unbekannte Täter mehrere Firmenfahrzeuge mit niederländischen Kennzeichen auf dem Friedrich-Ebert-Ring angegangen. An einem Nissan und einem Ford waren jeweils die Scheiben auf der Fahrerseite eingeschlagen, an fünf weiteren Nissan Micra hatten die Unbekannten vermutlich durch Zerstechen die Luft aus den Hinterreifen gelassen. Die Kripo Kleve sucht nun Zeugen zu den Sachbeschädigungen, die sich bitte unter 02821 5040 melden. (cs)

