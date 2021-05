Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Unbekannte stehlen Kraftstofftank

Kevelaer (ots)

Zwischen Samstag (22.05.2021), 19:00 Uhr und Sonntag (23.05.2021), 12:30 Uhr machten sich unbekannte Täter an einem auf einem Parkplatz an der Straße "Am Schenken" abgestellten LKW zu schaffen.

Der oder die Täter montierten den Benzintank, in dem sich noch Kraftstoff befand, vom Fahrzeug ab und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen. (cp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell