Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sasbach - Wohnungseinbruch, Hinweise erbeten

Sasbach (ots)

Ein bislang Unbekannter gelangte am Mittwoch in der Zeit zwischen 18 Uhr und 22.30 Uhr in ein Anwesen in der Waldfeldstraße. Der mutmaßliche Einbrecher verschaffte sich nach bisherigen Feststellungen durch das Aufhebeln eines Fensters Zutritt in das Haus. Im Inneren durchwühlte er die Räumlichkeiten. Der angerichtete Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Ob etwas gestohlen wurde, ist ebenso noch Gegenstand der Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch. Hinweise zu verdächtige Personen oder Fahrzeugen werden unter der Telefonnummer: 07841 7066-0 erbeten.

/ph

