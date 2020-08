Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee/Lippstadt - Volle Badeseen

Möhnesee / Lippstadt (ots)

Am Wochenende gab es rund um den Möhnesee und auch am Alberssee auch für die Polizei Arbeit. Am Möhnesee gab es von Freitagnachmittag bis zum Sonntagabend fast 50 Polizeieinsätze. Dabei ging es meist um das dort herrschende Verkehrschaos. Kleiner Unfälle, zugeparkte Einfahrten und Autos die Schlicht im Weg standen waren dabei die Haupteinsatzgründe. Außerdem kam es zu ein paar kleineren Streitigkeiten. Auch am Alberssee war es "rappelvoll": Hier gab es nur wenige Polizeieinsätze. Zweimal mussten die Beamten wegen des Konsums von Marihuana einschreiten. Zweimal waren Randalierer ein Einsatzgrund für die Beamten. "Insgesamt viel zu tun aber zum Glück nichts schlimmes passiert!" (lü)

