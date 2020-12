Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Versuchter Einbruch in Apotheke

In der Nacht von Freitag aus Samstag (5. Dezember 2020) manipulierten unbekannte Täter an dem Schloss der elektronisch betriebenen Schiebetür einer Apotheke an der Grabenstraße herum. Da es ihnen nicht gelang, über die Steuerung die Tür zu öffnen, versuchten sie es an der Tür direkt. Auch hier scheiterten die Unbekannten, sie gelangten nicht in die Apotheke und flüchteten ohne Beute. Die Kripo Kleve sucht nun nach Zeugen unter 02821 5040. (cs)

